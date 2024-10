Bielsa afirma sobre críticas de Suárez: ‘Minha autoridade está afetada’

Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, falou pela primeira vez após as declarações de Suárez sobre o relacionamento do treinador com os jogadores na seleção. Após a derrota para o Peru por 1 a 0 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o comandante, portanto, afirmou que o resultado não tem nada a ver com as polêmicas recentes.

“Esse fato não teve influência na partida. Achei que o compromisso da equipe foi muito generoso, independentemente de como jogamos. O que aconteceu durante a semana não condiciona ou explica isso. Não ligo isso à forma como jogamos nem acho que tenha surtido efeito, que tenha sido uma semana com muita efervescência”, disse.