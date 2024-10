Alívio para Renato Gaúcho! Kannemann não preocupa para o Gre-Nal

O zagueiro Kannemann não preocupa para o Gre-Nal do dia 19, pelo Campeonato Brasileiro, e deve ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho. A informação é do jornalista Kaliel Dorneles, da Rádio Bandeirantes, neste sábado (12),

Em sua postagem nas redes sociais, o profissional afirma que o defensor “não está machucado, diferentemente do que disse o técnico Renato Gaúcho” durante a coletiva de imprensa após a derrota do Grêmio para o Atlético, fora de casa, no último dia 9, pela competição de pontos corridos. Na ocasião, o atleta foi poupado do jogo em Belo Horizonte justamente de olho no Gre-Nal 443.

Antes, no dia 4, Kannemann relatou sentir a “perna pesada” ao departamento médico do clube. Isso ocorreu logo após a partida diante do Fortaleza. Mas, ao passar por exames, não houve a constatação de lesão.