Yamal, do Barcelona, usará camisa 10 da Espanha pela primeira vez

BERLIN, GERMANY - JULY 14: Spain player Lamine Yamal in action during the UEFA EURO 2024 final match between Spain and England at Olympiastadion on July 14, 2024 in Berlin, Germany.

Com apenas 17 anos, Lamine Yamal tem encantado o mundo e assumido cada vez mais responsabilidades tanto no Barcelona, quanto com a camisa da Espanha. Após o título da Eurocopa, em que foi um dos protagonistas, o atleta agora herdará a camisa 10 da Fúria nesta Data Fifa, visto que Dani Olmo está lesionado. Vale lembrar que a La Roja mede forças com Dinamarca e Sérvia, em partidas do Grupo 4 da primeira divisão da Liga das Nações. Assim, o atacante do Barcelona irá assumir de vez a responsabilidade e herdará o número de seu companheiro de equipe. Outro que muda de número é o lateral esquerdo Cucurella, que vai deixar o número 22 que usou na Eurocopa para assumir o número 17.

Até o momento, com a camisa vermelha, Yamal soma 16 partidas, com três gols e nove assistências. Além disso, conquistou o título da Eurocopa e as seguintes premiações: melhor jogador jovem do torneio, atleta com mais assistências e teve o nome presente na seleção da competição. Depois do título da Eurocopa, a Fúria iniciou sua campanha na Liga das Nações, com uma vitória e um empate, até o momento. Neste sentido, na estreia, a seleção ficou no empate, sem gols, com a Sérvia, e, na sequência, goleou a Suíça, mesmo com um a menos, fora de casa.