Volta Redonda x Athletic: onde assistir, escalações e arbitragem

O Volta Redonda recebe o Athletic neste sábado (12), às 17h30 (horário de Brasília), no Raulino de Oliveira, pelo primeiro jogo da final da Série C do Campeonato Brasileiro. Os melhores ataques do torneio começam a medir força para ver quem levanta a taça da Terceirona 2024. A segunda e decisiva partida está marcada para acontecer no outro sábado, 19 de outubro, em Minas Gerais. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

O confronto será transmitido através dos streaming Zapping e DAZN.

Como chega o Volta Redonda

Líder do Grupo A do quadrangular final, o Voltaço terminou a última fase somando nove pontos, com três vitórias e três empates. Além disso, tem o segundo melhor ataque do torneio, com 38 bolas na rede. Para o duelo, o técnico Rogério Corrêa não poderá contar com Bruno Santos, já que o atacante recebeu o terceiro cartão amarelo no último confronto. Assim, Keliton, Cristiano e Heliardo são opções para a substituição.