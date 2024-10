STJD recusa pedido do São Paulo para anular partida contra o Fluminense

Auditores afirmam que lance contestado pelo Tricolor Paulista não teve impacto suficiente para que a partida fosse anulada Crédito: Jogada 10

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o pedido do São Paulo de anulação da partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu pela 25ª rodada e os cariocas venceram por 2 a 0. Contudo, os paulistas reclamaram da origem do primeiro gol do clube das Laranjeiras. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No julgamento, os auditores divergiram em relação ao “erro de direito”, mas concordaram que o lance reclamado pelo São Paulo não teve impacto suficiente para que a partida fosse anulada. No tribunal, o placar foi 9 a 0 contra o pedido de anulação. O árbitro da partida, Paulo Cesar Zanovelli foi suspenso por conta do mesmo embate, mas já voltou a atuar após conseguir um efeito suspensivo.