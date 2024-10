Santos tem desempenho baixo sem João Schimdt no time titular

O Santos segue sua preparação para o duelo contra o Mirassol neste sábado (12), às 18h30, na Vila Viva Sorte, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Contudo, o técnico Fábio Carille terá um desfalque importante para o embate. Afinal, o volante João Schimdt está suspenso e terá que cumprir suspensão na próxima partida do Peixe.

O volante é crucial no esquema tático do treinador. Tanto que esta será apenas a quarta partida do Santos na temporada sem o jogador. Schmidt ficou fora das derrotas do Peixe para América-MG e Botafogo-SP no primeiro turno da Série B devido a um entorse em um dos tornozelos. Além disso, também não atuou na vitória em cima do Ceará por 1 a 0, por conta de suspensão.