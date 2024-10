Samba, feijoada e resenha: Museu da Pelada vai promover evento neste sábado

O Museu da Pelada promoverá, neste sábado (12), uma edição especial e inédita do “Gigantes do Museu”. O evento começará às 12h (de Brasília) no Boteco Boa Praça, no Leblon, e contará com uma feijoada completa, acompanhada por uma animada roda de samba.

Aliás, o grande convidado será o lendário Brito, ex-zagueiro tricampeão mundial pela seleção brasileira. Parte da renda arrecadada será destinada ao projeto social de Paulinho Pereira, que realiza um importante trabalho na Cruzada São Sebastião.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Todavia, o evento será comandado pelo renomado chef Pedro Artagão, e o Boteco Boa Praça será o cenário perfeito para essa novidade que une futebol, samba e boa comida. A entrada está sujeita à lotação.