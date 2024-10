SAF do Vasco: Leadenhall obtém liminar contra A-CAP e 777; entenda

Em meio ao imbróglio sobre a SAF, duas empresas ganharam destaque no cenário do Vasco nos últimos meses e revelaram acusações sobre a 777 Partners. Tratam-se da seguradora norte-americana A-CAP e do fundo inglês Leadenhall, que fazem parte do processo, que acusa a empresa norte-americana de fraude.

Diante disso, a briga judicial teve novos capítulos, que prometem esquentar o futuro da sociedade anônima do futebol cruz-maltino. Assim, o juiz federal John Koeltl, do distrito sul de Nova York, concedeu liminar em favor da Leandehall para limitar os réus a se desfazerem dos ativos. A informação é do portal “ge”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na última semana, a justiça decretou que os ativos da 777 não podem ser negociados sem o consentimento da Leandehall. Como o braço da 777 no futebol não faz parte da liminar, o Vasco acredita estar protegido. Afinal, agora está sob o controle da parte associativa, com o presidente Pedrinho.