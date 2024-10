Renato tem dúvidas para escolher o lateral-esquerdo do Grêmio no clássico

Treinador do Imortal não poderá contar com Reinaldo, que cumprirá suspensão. Tendência é a de que Fábio ou Mayk assuma a posição

O Grêmio terá um grande problema para solucionar antes do clássico com o seu arquirrival Inter. Isso porque o Tricolor Gaúcho não poderá contar com Reinaldo, titular da lateral esquerda. Ele cumprirá suspensão automática, e Renato Gaúcho deve escolher o substituto entre Fábio e Mayk. Ainda há uma outra alternativa, mas com chances menores.

Reinaldo recebeu o terceiro cartão amarelo após discussão com o atacante Deyverson durante o último compromisso, a derrota para o Atlético. Com a ausência, pela substituição feita na reta final do embate, a preferência do comandante deve ser por Mayk. Renato Gaúcho justificou que fez tal escolha para conceder alguns minutos ao atleta.

“Coloquei principalmente para dar ritmo para ele. No próximo Gre-Nal, não teremos Reinaldo que, infelizmente, recebeu o terceiro cartão amarelo”, esclareceu o técnico.