Registros com pivô da separação ‘desmentem’ versão de Cebolinha, do Flamengo, sobre fim do casamento

Atacante do Rubro-Negro cobrou esclarecimento sobre os rumores de traição e negou versão da mídia sobre o término com Isa Ranieri Crédito: Marcelo Caitano

Fotos e vídeos vazados nas redes sociais colocaram a versão de Everton Cebolinha, sobre o fim de seu casamento de oito anos, em xeque. O jogador do Flamengo negou os rumores de infidelidade e garantiu que ”desconhecia tal pessoa” citada na polêmica. A mulher mencionada pelo atleta chama-se Ivana Bermanelli e, inclusive, é a mesma que aparece ao lado do atacante em registros recentes. Os rumores do suposto caso extraconjugal começaram logo após Isa Ranieri, ex de Cebolinha, anunciar o fim dos oito anos de união do casal. A influenciadora e mãe dos três filhos do jogador, porém, negou que tivesse conhecimento da traição com Ivana e pediu paz para lidar com o momento difícil. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “De fato, não sabia disso. Pelo contrário, nunca fui e nunca serei mulher neurótica de ficar vendo Instagram, conversas, e WhatsApp de ninguém. Acredito que todos nós temos auto responsabilidade com o que fazemos”, dizia um trecho do posicionamento de Isa.

Foto e vídeo com Ivana Bermanelli Assim como a ex, Cebolinha também usou as redes sociais para se manifestar sobre os boatos do “novo envolvimento amoroso” durante seu casamento com Isa. O jogador negou todas notícias vinculando seu nome à suposta traição e demonstrou desconhecimento sobre a carioca Ivana. Acontece que o jornal ‘Extra’, que deu a notícia em primeira mão, rebateu a versão do atleta com uma foto em que o suposto casal aparece lado a lado no sofá. No registro, Cebolinha e Ivana aparentam estar em um momento de lazer, mais descontraído e mais íntimo também. Descalços e acompanhados de uma terceira pessoa, Cebolinha e Ivana aparecem mexendo no celular lado a lado no sofá. O registro mostra o jogador sentado com a perna esticada por cima de uma almofada, enquanto a carioca está com o aparelho telefônico na mão e pernas cruzadas – que mostram suas tatuagens.