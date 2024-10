Raphael Veiga destaca sequência e vê Palmeiras forte na reta final do Brasileirão

Raphael Veiga busca manter a sequência de jogos no Palmeiras após perder espaço e retomar a titularidade nas últimas três rodadas, em razão da lesão de Estêvão. Com a joia já de volta aos treinos e provavelmente entre os 11 que iniciarão a partida frente ao Juventude, no dia 20, o experiente meia pode voltar a ser opção no banco.

O técnico Abel Ferreira segue aproveitando a Data Fifa para ajustar o time. Nesta sexta-feira (11), o elenco realizou atividades técnicas de cruzamento, finalizações e jogo em campo reduzido. Mas o comandante não deu pistas sobre qual será a escalação alviverde na volta do Brasileirão, dia 20, em Caxias do Sul.

Em meio à indefinição, Veiga acredita que pode seguir entre os titulares após o bom retorno, com uma performance superior a que o levou recentemente para a condição de reserva.