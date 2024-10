Organizada do Corinthians avança em plano para quitar Neo Química Arena

A Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, deu mais um passo rumo à efetivação do projeto para auxiliar na quitação da Neo Química Arena com a Caixa. Nesta sexta-feira, integrantes do grupo se reuniram com Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais do Governo, para apresentação da proposta.

Em nota oficial, o grupo afirmou que o objetivo era demonstrar a lisura do projeto para obter a resposta da Caixa Econômica Federal, instituição responsável pelo financiamento do estádio alvinegro.

“Gaviões da Fiel se mostra empenhado em contribuir de maneira ativa para solucionar os desafios financeiros do clube, destacando sua consciência dos termos burocráticos envolvidos”, explicou em comunicado.