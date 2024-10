Novorizontino perde para o Sport, e Santos pode retomar liderança da Série B

O líder Novorizontino perdeu uma invencibilidade de cinco meses no Jorge Ismael de Biasi e ainda vê liderança muito ameaçada. Nesta sexta-feira, o Tigre do Vale sofreu derrota para o Sport por 3 a 1, dentro de casa, pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. Crystian Barletta, Gustavo Coutinho e Chico marcaram para o Leão da Ilha, enquanto Marlon fez o único para os donos da casa.

Com o resultado, o Novorizontino, aliás, segue na liderança, com 54 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Santos, que joga contra o Mirassol no domingo. Do outro lado, o Sport iguala, até o momento, o mesmo número de pontos do Peixe, com 53, na terceira posição. Caso o Peixe não vença, o Leão pode assumir a liderança da Segundona já na próxima quarta (16). Isso porque o Leão fará um jogo atrasado contra o Operário, pela 16ª rodada da competição nacional.

O Jogo

Organizado, o Novorizontino assustou logo no primeiro minuto de jogo. Marlon finalizou colocado da entrada da área e obrigou Caíque França a fazer uma boa defesa. Pouco tempo depois, Pablo Dyego colocou uma bola no travessão. Apesar da pressão aurinegra, quem abriu o placar foi o Sport. Aos 37 minutos do primeiro tempo, após boa jogada pela direita, Fabricio Domínguez, afinal, cruzou na medida para Chico, ex-Novorizontino, balançar a rede. Cinco minutos depois, o Leão, aliás, ampliou o placar. Gustavo Coutinho, de primeira, finalizou no cantinho e marcou o segundo gol rubro-negro.