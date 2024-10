Noiva se pronuncia pela primeira vez sobre morte trágica de George Baldock

Mãe do filho do jogador, Annabel fez um relato emocionante sobre o companheiro após comunicado da família sobre causa da morte

Depois do comunicado da família de George Baldock, esclarecendo a causa da morte do jogador, chegou a vez da noiva quebrar o silêncio sobre seu luto. Annabel Dignam se pronunciou pela primeira vez sobre o falecimento do companheiro através de um texto emocionante, publicado na manhã desta sexta-feira (11) – três dias após o ocorrido.

Baldock foi encontrado no dia da celebração do aniversário de um ano de seu filho com Annabel, que estava em Londres com a criança. Dignam, inclusive, destaca o lado paterno de George em seu texto de despedida.

“George, o amor da minha vida, minha alma gêmea. O pai perfeito para o nosso lindo menino. Você me completou. Era meu mundo e eu sei que éramos o seu. Você está aqui comigo no sorriso, na risada e na personalidade contagiante de Brody (filho do casal). Meu mundo nunca mais será o mesmo, mas encontrarei um jeito para Brody. Eu prometo. Eu te amo para sempre e sempre”, escreveu Annabel Dignam em texto divulgado pelo jornal britânico ‘Daily Mail’.