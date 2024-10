Neymar mostra empolgação em reapresentação ao Al-Hilal

O craque Neymar mostrou muita alegria ao se reapresentar com o elenco do Al Hilal nesta sexta-feira (11), após seis dias de folga durante a Data FIFA de outubro.

Neymar não joga desde 18 outubro de 2023

O Al Hilal publicou em suas redes sociais várias fotos e vídeos dos jogadores, com destaque para Neymar. Ele, no entanto, voltou aos treinos no dia 29 do mês passado. Embora Neymar já esteja participando de atividades de impacto com os demais atletas, o técnico Jorge Jesus ainda não estipulou uma data para o retorno do atacante aos jogos, mas indicou que sua situação será avaliada em janeiro.

A última vez que Neymar jogou foi no dia 18 de outubro de 2023, em uma partida das eliminatórias contra o Uruguai, em Montevidéu.