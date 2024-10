Morata admite depressão antes da Eurocopa: ‘Não conseguia amarrar as chuteiras’

BERLIN, GERMANY - JULY 14: Alvaro Morata of Spain and Declan Rice of England during the UEFA EURO 2024 final match between Spain and England at Olympiastadion on July 14, 2024 in Berlin, Germany. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images) Crédito: Justin Setterfield

Com uma história de altos e baixos com a camisa da Espanha, Morata deixou de lado as críticas e conquistou a Eurocopa 2024 como capitão de sua seleção. No entanto, o jogador revelou que travou uma batalha na busca pela saúde mental e teve depressão antes da competição. Além disso, o atacante, do Milan, revelou que chegou a duvidar se conseguiria voltar aos gramados após uma série de crises. Ele citou que apesar de ter a carreira dos sonhos, ao ter atuado em clubes como Real Madrid, Chelsea, Juventus e Atlético de Madrid, enfrentou uma luta diária. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Quando você tem momentos realmente difíceis, de depressão e ataques de pânico, não importa qual trabalho você faz, qual situação de vida, você tem outra pessoa dentro de si que você tem que lutar contra todos os dias e todas as noites. Passei por um momento muito ruim, pensei que não conseguiria entrar em campo novamente”, contou.

“Três meses antes da Eurocopa, eu estava pensando se conseguiria jogar outra partida. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas é muito difícil e delicado. Naquele momento, você percebe que o que você mais gosta no mundo é o que você mais odeia, é complicado. Para mim, deixar a Espanha seria a melhor opção, porque eu não aguentava mais”, completou. Luta diária contra a depressão O atacante relatou que as críticas invadiam sua privacidade e muitas vezes atrapalhava momentos do jogador com os filhos. Dentre os motivos, estavam piadas nas ruas e constrangimento na frente dos familiares, que afetavam diretamente a saúde mental do atleta.