Membro da diretoria revela decisão sobre futuro de David Luiz no Flamengo

O futuro de David Luiz no Flamengo está nas mãos do próximo presidente do clube. Isso porque um membro da atual gestão, liderada por Rodolfo Landim, garantiu que a diretoria não irá abrir conversas sobre renovação com o zagueiro de 37 anos. O vínculo do defensor com o Rubro-Negro tem vigência até dezembro.

Com o martelo da gestão Landim batido, caberá, portanto, ao próximo presidente decidir se oferece acordo por renovação ao zagueiro. David Luiz se tornou quarta opção na disputa por posição, mas assumiu um papel de liderança extremamente influente no vestiário. Não à toa, muitos companheiros de clube dedicam suas respectivas evoluções aos conselhos do experiente atleta.

A eleição que indicará o próximo presidente do Flamengo para o triênio 2025/2026/2027 acontecerá na segunda-feira, dia 9 de dezembro. A votação ocorrerá de 8h às 21h, na Gávea, sede do clube localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro.