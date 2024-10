Liga das Nações: van Dijk é expulso, mas Holanda busca empate com a Hungria

No Puskás Ferenc Stadium, em Budapeste, seleções ficam no 1 a 1 pela terceira rodada do Grupo 3 da elite da Nations

Mesmo com a expulsão de van Dijk, a Holanda conseguiu buscar um empate com a Hungria, no Puskás Ferenc Stadium, em Budapeste, pela terceira rodada do Grupo 3 da Liga A (elite) da Liga das Nações. Com direito a lance raro, as equipes ficaram no 1 a 1 nesta sexta-feira (11), graças a gols de Sallai pelos donos da casa, e Dumfries pelos visitantes – um em cada tempo.

Apesar do favoritismo holandês, a Hungria foi a primeira equipe a assustar, com Sallai, aos 17′. Após cruzamento da esquerda, o camisa 20 acertou a trave esquerda do goleiro Verbuggen. Aos 32′, porém, não deu para o goleirão. Em jogada semelhante, Sallai desta vez aproveitou o levantamento de Nagy para colocar a bola no barbante: 1 a 0.