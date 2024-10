Jogadoras do Botafogo estavam em carro que atropelou noivo

Cinco atletas do Botafogo estavam no carro do influenciador Vitor Vieira Belarmino, que atropelou e matou o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta

As mulheres que estavam no carro do influenciador Vitor Vieira Belarmino, que atropelou e matou o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, em julho, horas após se casar, são jogadoras do Botafogo. As jovens, que possuem entre 18 e 20 anos, vão responder por omissão de socorro. Elas estão em liberdade atualmente. O processo segue em andamento na Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. A informação é de Thayná Rodrigues, do Extra.

Belarmino, que teve a prisão decretada pela juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis, está foragido há quase três meses. Na BMW do influenciador estavam Amanda Camargo e Silva, Mirelly da Silva Campos, Julia Teixeira de Sousa, Débora Letícia da Silva Paz (Débora Bebê) e Karolayne Melo Fernandes Ferreira (Karolzinha). Elas são atletas do sub-20 do Glorioso. Elas foram citadas na decisão da juíza, emitida no fim de setembro.