Gerson participa da vitória do Brasil contra o Chile. Confira como foi o desempenho do meia!

A Seleção Brasileira venceu o Chile por 2 a 1, de virada, na noite de quinta-feira (10), pelas Eliminatórias. Gerson, jogador do Flamengo, esteve em campo durante toda a segunda etapa. O seu desempenho, no entanto, dividiu opiniões.

O Coringa entrou no jogo logo no início do segundo tempo, no lugar de Lucas Paquetá. Ele foi utilizado em uma função que não está acostumado no Flamengo, ultimamente, como segundo volante. O meia jogou dessa forma no time de Jorge Jesus, em 2019.