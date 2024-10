Flamengo e Adidas lançam terceiro uniforme para temporada; saiba valores

Flamengo e Adidas lançaram oficialmente o novo terceiro uniforme do clube para temporada, inspirado no “brilho dos diamantes”. A predominância pelo tom escuro tem como objetivo, em sua idealização, se conectar à “história de glórias” do Rubro-Negro e valorizar as joias do atual elenco. O uniforme está disponível no site da fornecedora e custam entre R$ 299,99 e R$ 349,99.

Predominantemente preta, a camisa conta com detalhes tridimensionais que remetem a diamantes em tons prateados – mesma cor do bordado do escudo. O vermelho aparece nas clássicas três listras nos ombros. Os calções e meiões, por sua vez, se mantém no preto com nuances em vermelho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nomes como Arrascaeta, Carlos Alcaraz e Matheus Gonçalves representaram o elenco profissional no lançamento oficial do uniforme, na manhã desta sexta-feira (11), nas redes sociais. Os Garotos do Ninho Rayan Lucas e Felipe Teresa modelaram pelas categorias de base, enquanto a dupla Djeni e Diovanna posaram pela equipe feminina.