Filho de Tite faz post sobre demissão no Flamengo

Pela primeira vez após a demissão do Flamengo, o filho de Tite e auxiliar do treinador, Matheus Bachi, manifestou-se em uma rede social sobre a saída do clube carioca, na tarde desta sexta-feira (11). Depois de 11 dias, ele é o primeiro membro da comissão técnica a falar sobre o assunto publicamente.

“Com muito orgulho e gratidão, me despeço de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Foi um prazer enorme fazer parte dessa história tão rica, trabalhar ao lado de profissionais extraordinários e dividir o dia a dia com um grupo de atletas que sempre mostrou garra e comprometimento.⁣ Agradeço imensamente a todo o staff que me apoiou durante essa jornada e a cada jogador com quem tive a honra de trabalhar. A Nação Rubro-Negra, que sempre esteve ao nosso lado, merece um agradecimento especial por toda a energia e apoio incansável.⁣ Sigo em frente com a certeza de que o Flamengo sempre ocupará um espaço importante na minha trajetória, muito obrigado!”, escreveu.

O técnico e a comissão assinaram na última semana a rescisão contratual. O técnico deixou o clube ao lado dos auxiliares Cléber Xavier, Matheus Bachi e César Sampaio, do preparador físico Fábio Mahseredjian e do analista de desempenho Lucas Oliveira. A multa rescisória ficou em R$ 4,8 milhões.