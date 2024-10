Fernando retorna aos treinos no Inter e se torna esperança para o Gre-Nal

O técnico do Inter, Roger Machado, ganhou um motivo a mais para se animar antes do clássico com o Grêmio. Isso porque o volante Fernando retornou aos treinos, nesta sexta-feira (11). Com isso, há a esperança de que ele possa voltar a ficar à disposição para o Gre-Nal. O experiente volante esteve no campo do CT Parque Gigante e realizou algumas atividades físicas. Ele avança no processo de transição do departamento médico para os gramados e a expectativa é a de que, nos próximos dias, o meio-campista retorne aos treinamentos com o restante do grupo. Apesar disso, ele ainda está sob cuidados da fisioterapia. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Fernando ainda terá uma semana para concluir sua recuperação de uma lesão na panturrilha direita. Por outro lado, outros dois jogadores machucados, o zagueiro Rogel e o atacante Borré, seguem indisponíveis. Ambos tratam de contusões musculares na coxa esquerda.

Aliás, o vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (11), indicou que a esperança é a de que o trio esteja apto a atuar no clássico com o arquirrival. “A expectativa que nós temos é de que sim (estejam disponíveis), mas sabemos que a medicina não é uma ciência exata”, ressaltou. Vale relembrar que o elenco do Colorado ainda não conta com as presenças do goleiro Rochet e do atacante Valencia. Afinal, os dois foram convocados para as suas respectivas seleções durante a data Fifa para os compromissos pelas Eliminatórias sul-americanas. No caso do arqueiro, ele está a serviço do Uruguai, e o centroavante pelo Equador.