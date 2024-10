Ex-mulher de Caio Paulista afirma que irmã recebe dinheiro de jogador: ‘Tentou forjar prova’

Clara Monteiro, ex-mulher de Caio Paulista que o acusa de agressão, sofreu uma decepção familiar após o jogador do Palmeiras se defender das denúncias. Isso porque sua irmã, Ana Caroline Bernardi, escreveu uma carta à mão para o atleta repassando informações sobre um suposto amante, que seria o verdadeiro autor das violências contra ela. O lateral, inclusive, utilizou a mensagem em suas alegações à Justiça.

A tatuadora não escondeu a decepção com o envolvimento da irmã no caso e afirmou que Ana Caroline recebe dinheiro de Caio Paulista. De acordo com Clara Monteiro, o jogador do Palmeiras assumiu os depósitos na conta bancária e há provas nas declarações dos autos.

“Deixo claro que eu nunca tive outro homem na relação conjugal com meu ex-marido Caio Paulista. Descobri que ele depositava dinheiro na conta bancária da minha irmã, o que eu nunca tive ciência. Caio assumiu e (isso) está nas declarações dos autos”, iniciou.