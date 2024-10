Esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina exibe novidade em rede social

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, exibiu em sua rede social a aquisição de um novo imóvel. No Instagram, a modelo e influenciadora publicou, na última quinta-feira (10), uma foto onde surge com a chave do local.

Na imagem, Georgina adicionou a frase ‘meu novo ativo’, acompanhada de um emoji de uma casa. Desta forma, o espaço seria um investimento realizado pela companheira do astro português.