Espanha x Dinamarca: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam, neste sábado (12), em partida válida pela terceira rodada do Grupo 4 da Liga das Nações

A bola volta a rolar na Liga das Nações. Neste sábado (12), Espanha e Dinamarca se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nueva Condomina, em Múrcia, na Espanha. As equipes se enfrentam em partida válida pela terceira rodada do Grupo 4, em confronto direto pela liderança da chave.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do sportv e Globoplay (streaming).

Como chega a Espanha

A Espanha aparece na vice-liderança do Grupo 4, com quatro pontos somados nas duas primeiras rodadas. Dessa maneira, mesmo invicta na Liga das Nações, a Fúria está com dois a menos da líder Dinamarca e terá, em casa, a oportunidade de assumir a liderança isolada.