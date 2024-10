Dorival revela que Matheus Pereira, do Cruzeiro, está no radar da Seleção

Depois da vitória sobre o Chile, de virada, Dorival Júnior revelou que Matheus Pereira, destaque do Cruzeiro na temporada, está no radar da seleção brasileira. Assim, o treinador citou que o meio-campista tem feito boas exibições não só no atual momento, como também chamou a atenção em 2023.

A pergunta surgiu justamente porque o triunfo do Brasil aconteceu com gols de dois atletas que atuam no futebol brasileiro. Igor Jesus e Luiz Henrique, ambos do Botafogo, foram decisivos na importante vitória, que recolocou a seleção na zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Fico feliz que jogadores que estão disputando o Campeonato Brasileiro estejam sendo aproveitados. Alguns outros estão sendo observados. Esse menino que você citou (Matheus Pereira) também, por aquilo que vem apresentando dentro do Campeonato Brasileiro, não só este ano, mas no ano anterior ele também teve um certo destaque”, contou.