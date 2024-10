Dirigentes se posicionam sobre arbitragem antes de Gre-Nal

Antônio Brum, do Grêmio, é mais incisivo ao reclamar dos árbitros, enquanto José Olavo Bisol, do Inter, tem tom cauteloso

Antônio Brum, do Tricolorse juntou às reclamações de Braithwaite e Renato. Ele já colocou o Gre-Nal no circuito ao dizer que se preocupa com a escolha do árbitro para o clássico. O clube, aliás, reclamou das marcações no pênalti em Hulk, no gol anulado de Braithwaite, em lance que a bola toca no braço de Lyanco na área e em uma entrada de Fausto Vera em Pepê.

O clássico entre Internacional e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (19/10), já começou a esquentar nos bastidores. Os vices de futebol do Grêmio e Internacional, Antônio Brum e José Olavo Bisol, respectivamente, já se posicionaram sobre a arbitragem da competição, nesta sexta-feira.

“Faço um apelo, que se escolha muito bem a arbitragem do Gre-Nal, para que o Grêmio não seja mais duramente prejudicado na sequência do campeonato”, ressaltou.

“Temos feito diversas pontuações necessárias quando entendemos equívocos. Temos cuidado em ser propositivos, somos parte do processo de organização. Quando fazemos reclamações, mesmo de forma pública, é um modo de transparência, também usamos os mecanismos adequados. Não fazemos isso com viés, na minha opinião retrógrado, de qualquer condicionamento da arbitragem”, destacou o vice colorado.

“Sinceramente, debates públicos, falas de dirigentes, não agregam em nada no processo do jogo, que se decide no campo. Esperamos com naturalidade que essas declarações não tenham alguma interferência na CBF”, acrescentou.

Situação

Grêmio e Internacional, afinal, fazem clássico no Beira-Rio, dia 19, às 16h, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está na 11ª posição, com 35 pontos, enquanto o Colorado na sexta colocação, com 46 pontos.