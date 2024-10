Com reservas, São Paulo vence jogo-treino no CT da Barra Funda

Jogadores que vêm atuando pouco com o técnico Luis Zubeldía foram observados durante a atividade, que contou com dois tempos de 35 minutos

O técnico Luis Zubeldía deu oportunidades para os jogadores considerados reservas no jogo-treino realizado nesta sexta-feira (11), no CT da Barra Funda. De olho no jogo contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu o R.C São Bernardo por 3 a 0.

Dessa maneira, o treinador escalou o Tricolor com: Young; Moreira, Ruan, Igão e Belem; Mendez, Nestor e Galoppo; Rodriguinho, Erick e William. Foi uma oportunidade de observar os jogadores que vêm recebendo poucas chances na temporada. Willian, Erick e Galoppo marcaram os gols.