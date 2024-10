Com recepção calorosa, Seleção chega em Brasília para duelo com o Peru

Após grande resultado em Santiago contra o Chile, equipe comandada por Dorival Jr jogará em seus domínios diante do pior time da competição

A Seleção Brasileira desembarcou na noite desta sexta-feira (11) em Brasília e já começará os preparativos para o duelo contra o Peru, que ocorrerá na terça-feira, no estádio Mané Garrincha.

O Brasil, aliás, guarda boas lembranças do local. Sua última aparição com a presença da torcida em Brasília foi na Copa América de 2019, quando venceu o Catar por 2 a 0. Dois anos depois, a Seleção derrotou a Venezuela por 3 a 0 no mesmo estádio, mas sem público, devido às restrições impostas pela pandemia.

