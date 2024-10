Com Paquetá suspenso, Dorival avalia nova convocação para jogo contra o Peru

O nome, afinal, vai suprir a ausência do meia Lucas Paquetá. O jogador do West Ham-ING recebeu cartão amarelo na vitória, de virada, sobre o Chile por 2 a 1, nesta quinta-feira (10), pela 9ª rodada. Ele acumulou três advertências e está suspenso para o próximo confronto.

O técnico Dorival Júnior avalia a convocação de um novo jogador para a partida da Seleção Brasileira contra o Peru, na próxima terça-feira (15). O jogo pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 será no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45 (de Brasília).

“Paquetá tinha cartão, aproveitamos para mexer no meio, tentando ganhar mais dinâmica. Conversamos sobre possível vinda de algum atleta, sim. Provavelmente até o fim da noite, no mais tardar amanhã, teremos essa definição para ter um grupo completo, conhecendo mais cada um deles. Fato importante pela sequência e ideia mais clara de tudo que acontece”, disse Dorival Júnior.

O Brasil venceu o Chile por 2 a 1 com gols do estreante Igor Jesus e de Luiz Henrique, ambos atacantes do Botafogo. Eduardo Vargas, do Atlético, fez o gol chileno no comecinho da partida. Assim, a Seleção terminou a rodada na quarta colocação das Eliminatórias, com 13 pontos. Assim, o Brasil alivia a pressão na tabela de classificação.

