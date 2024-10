Ceará x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de opostos, Ceará e Ponte Preta fazem duelo, neste sábado, às 17h, na Arena Castelão, pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. O Vozão ocupa a sétima posição, com 45 pontos, e ainda sonha com um possível acesso à elite do futebol. Os cearenses estão a cinco pontos do Mirassol, o quarto colocado. Do outro lado, a Macaca está na 14ª colocação, com 35 pontos, e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe de campinas está a dois pontos do CRB, primeiro do Z4.

Onde assistir

A partida entre Ceará e Ponte Preta, aliás, terá a transmissão da TV Brasil, Band e Premiere.

Como chega o Ceará

De olho no acesso, o Ceará, por sua vez, terá um desfalque importante no meio-campo com a ausência de Patrick de Lucca. Além dele, Saulo Mineiro, Ramon Menezes e Mugni também não estarão à disposição. No entanto, o retorno de David Ricardo é uma boa notícia para o técnico, que ganha mais uma opção para o setor.