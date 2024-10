CBF conclui inspeção dos estádios candidatos para o mundial de 2027 no Brasil

Pela primeira vez como sede da competição, Brasil mira Copa do Mundo Feminina para desenvolver a modalidade no país

A vistoria da CBF, iniciada no último dia 25 de setembro, que visitou as 11 cidades candidatas a receber jogos da Copa do Mundo de 2027 no Brasil, se encerra nesta sexta (11). A partir de 2025, terá o anúncio de pelo menos 8 estádios que sediarão a competição mais importante do futebol feminino mundial. Os palcos que estão na disputa são: Estádio Mangueirão, Estádio Mineirão, Estádio Mané Garrincha, Arena Pantanal, Arena Castelão, Arena da Amazônia, Casa de Apostas Arena das Dunas, Estádio Beira-Rio, Arena de Pernambuco, Estádio do Maracanã, Casa de Apostas Arena Fonte Nova e Neo Química Arena Corinthians.

Segundo especialistas, o torneio será, portanto, uma chance de ouro para fomentar o futebol feminino no Brasil. Além disso, tem o potencial de desenvolver a categoria de maneira única. “Realizar a Copa do Mundo Feminina no Brasil será uma ótima oportunidade para desenvolver a modalidade no país. Nós teremos um grande investimento em várias frentes e isso beneficiará o ecossistema como um todo desde que o dinheiro seja bem empregado”, afirma Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e membro do comitê organizador da Brasil Ladies Cup.

“Receber um evento como a Copa do Mundo traz um potencial enorme de transformação da modalidade no país. O futebol feminino no Brasil já vem vivendo um processo de evolução nos últimos anos. Mas sediar a Copa do Mundo vai acelerar ainda mais esse processo, que deve trazer saltos expressivos no consumo e mudanças culturais mais concretas”, comenta Camila Estefano, General Manager do Em Busca de Uma Estrela, projeto social que oferece assistência médica, odontológica, nutricional e psicológica, para meninas que sonham em atuar profissionalmente.