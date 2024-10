Botafogo-SP x Operário-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Clubes fazem confronto, neste sábado, às 21h30, em Ribeirão Preto, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Botafogo-SP e Operário-PR se enfrentam neste sábado (12), às 21h30, no Estádio Santa Cruz, em jogo pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Pantera da Mogiana ocupa a 15ª colocação, com 35 pontos, dois a mais que CRB, dentro da zona de rebaixamento. Já o Trem Fantasma tem 42 pontos e está na nona posição.

Onde assistir

A partida entre Botafogo-SP e Operário-PR terá transmissão da Canal GOAT, do Premiere e TV Brasil.

Como chega o Botafogo-SP

A Pantera, aliás, chega animada após vencer o Guarani, em partida atrasada da Série B e cheia de reviravoltas. Com isso, time alivia um pouco a pressão em sua luta contra o rebaixamento.