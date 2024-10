Barcelona: batalha campal durante as obras no Camp Nou

Seis pessoas ficaram feridas depois da pancadaria generalizada no estádio do Barcelona. Saiba mais detalhes sobre a celeuma

O Camp Nou voltou a ser notícia nesta sexta-feira (11). No entanto, por razões distantes da conclusão da obra do faraônico estádio do Barcelona. Tudo porque, no local, houve uma nova briga entre trabalhadores. Segundo o jornal catalão “Mundo Deportivo”, 20 homens esqueceram a labuta e protagonizaram uma verdadeira batalha campal.

A publicação menciona que seis pessoas ficaram feridas depois da pancadaria. Os operários, aliás, teriam utilizado as próprias ferramentas de trabalho para levar vantagem sobre os oponentes, no troca de sopapos. Insatisfeito com as brigas, um gerente das obras expulsou 20 brigões. A polícia local também entrou em cena e identificou os arruaceiros.