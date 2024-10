Alisson treina com bola e aumenta expectativa por retorno ainda em 2024

O São Paulo pode receber uma novidade para a reta final de temporada. Afinal, o volante Alisson compartilhou em suas redes sociais nesta quinta-feira (10) um vídeo treinando com bola no CT da Barra Funda e animou a torcida por um possível retorno. Esta é a primeira vez que o jogador aparece trabalhando no gramado.

Alisson se lesionou em uma partida contra o Grêmio, no último dia 17 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. O volante fraturou o tornozelo direito e foi submetido a cirurgia. A previsão é que ele perdesse toda a temporada e só voltasse em 2025. Contudo, agora existe a possibilidade que ele dispute a reta final do Campeonato Brasileiro deste ano.