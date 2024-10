Algoz da Seleção é acusado de tentar estuprar a irmã

Algoz da Seleção Brasileira, o ex-atacante Cuauhtémoc Blanco, de 51 anos, é alvo de acusações por parte da Justiça mexicana de tentar estuprar a própria irmã. A denúncia ocorreu há uma semana e foi divulgada pelo jornal mexicano “El Financiero”.

No atual cenário, Blanco atua na política do México, como deputado federal. Anteriormente, o ex-jogador foi eleito governador do estado de Morelos. Ele esteve nesta primeira função entre 2018 até o fim do ano passado. A possível vítima, de acordo com a denúncia, é a sua irmã Blanca Fabíola.

Ela, aliás, trabalhou na política, no período em que o ex-jogador foi governador. Fabíola desempenhou a função de secretária de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho em Morelos. Segundo os depoimentos, a tentativa de estupro por parte de Blanco ocorreu dentro da Residência Oficial do estado. Para obter êxito, o ex-atacante ameaçou destituí-la do cargo.