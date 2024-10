Alemanha vence Bósnia e lidera grupo na Liga das Nações

A Alemanha segue invicta na Liga das Nações. Nesta sexta-feira (11), o time comandado pelo técnico Julian Nagelsmann venceu a Bósnia por 2 a 1, no Estádio Bilino Polje, na cidade de Zenica, em partida válida pela terceira rodada do Grupo 3. Undav foi o grande nome do jogo, com dois gols marcados no primeiro tempo, enquanto Dzeko, maior artilheiro da história da Bósnia, descontou para os donos da casa na segunda etapa. Além disso, os alemães ainda tiveram outros três gols anulados por impedimento.

Dessa maneira, a Alemanha chegou aos sete pontos em três jogos, no topo da tabela do Grupo 3, de forma invicta. Além disso, os alemães contaram com o empate da Holanda contra a Hungria, também nesta sexta-feira, que garantiu a liderança isolada para a equipe.

Assim, os holandeses aparecem na segunda posição, com cinco pontos, enquanto a Hungria tem dois. Por fim, a Bósnia é a lanterna com apenas um ponto somado nos três primeiros jogos.