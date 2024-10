Ministro provoca Corinthians em julgamento no STF e é rebatido por Alexandre de Moraes

O ministro Gilmar Mendes, relator do processo que definirá o futuro de Ednaldo Rodrigues na CBF, fez uma piada sobre o Corinthians durante o julgamento do caso. A provocação teve resposta imediata do corintiano Alexandre de Moraes, que retrucou o colega santista em sessão no Supremo Tribunal Federal (STF) nessa quarta-feira (9).

Provocações no STF

Corintiano assíduo, o ministro Alexandre de Moraes também já provocou rival durante sessão no STF. Na ocasião, em 2023, o secretário ironizou o palmeirense Dias Toffoli ao recordar a falta do título do Mundial de Clubes.

Moraes recordou a parceria entre seu clube de coração, o Corinthians, e MSI (Media Sports Investment). O magnata russo, Boris Berezovsky, acabou investigado por lavagem de dinheiro durante o período.

“Depois desse trágico evento do Corinthians com a Rússia, nós extirpamos os russos do Corinthians e, depois, ainda fomos campeões mais duas vezes do Brasileiro e uma do Mundial, em 2012. Título que o Palmeiras não tem, infelizmente, ministro Toffoli”, cutucou o ministro.