Itália sai na frente, mas Bélgica busca o empate na Liga das Nações

A seleção italiana abriu 2 a 0 no marcador, mas com um jogador a menos viu a equipe adversária crescer na partida e igualar o placar

Itália e Bélgica empataram por 2 a 2 nesta quinta-feira (10), pela terceira rodada do Grupo 2 da Liga das Nações. No Estádio Olímpico de Roma, na capital italiana, o time da casa saiu na frente, com Andrea Cambiaso e Retegui. Maxim de Cuyper e Trossard marcaram pela equipe visitante, que não contou com De Bruyne, Lukaku e Courtois.

Com o empate, a Itália, líder do grupo, fica com sete pontos. A Bélgica, na terceira posição, tem quatro.