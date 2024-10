Gilberto Silva analisa a Seleção antes do jogo contra o Chile

Nesta quinta-feira (10), às 21 horas, o Brasil enfrentará o Chile, em Santiago, buscando melhorar sua posição nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Atualmente, a Seleção ocupa a quinta posição com 10 pontos, oito atrás da líder Argentina. O ex-jogador Gilberto Silva, campeão mundial em 2002, concedeu uma entrevista ao “Bolavip”, onde comentou sobre a situação da equipe e a possibilidade de um treinador estrangeiro.

Avaliação do trabalho de Dorival Júnior

Gilberto acredita que é cedo para julgar o trabalho de Dorival Júnior, ressaltando que ele teve pouco tempo para implementar suas ideias.

“Julgar o trabalho do Dorival ainda é injusto. Ele está buscando fazer um bom trabalho, mas muito do que estamos vendo é reflexo do que aconteceu após a Copa do Catar. O Brasil ficou mais de um ano sem um treinador definido, e isso foi um tempo valioso perdido”, afirmou.