Conselheiro volta a atacar candidato à presidência do Flamengo: ‘Você é muito fraco’

José Carlos Peruano, conselheiro do Flamengo, voltou a atacar Luiz Eduardo Baptista, o Bap, candidato à presidência do clube carioca. Após proferir palavras homofóbicas, o conselheiro rubro-negro classificou Bap como “fraco”, e ironizou nota oficial.

“Vou ter que me ausentar, tenho que ir para Nova York. Rio de Janeiro está com uma temperatura altíssima. Elas estão nervosas, nota oficial para cá, nota oficial para lá. E eu vou para Nova York descansar. Pensei que o adversário fosse mais forte, mas ele é fraquíssimo. É muito fraco esse adversário. Que decepção. Achei que fosse um adversário de peso. Um peteleco abalou o adversário. Doutor Eduardo Baptista, você é muito fraco para ser presidente do Flamengo. Se um peteleco fez esse barulho, imagina um Maracanã todo lhe xingando”, disse Peruano em vídeo.