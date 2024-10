Zagueiro brasileiro tem carro destruído na Itália

O defensor brasileiro Juan Jesus, do Napoli, enfrenta uma situação complicada. Ele registrou, por meio de um vídeo em suas redes sociais, o carro completamente destruído na madrugada de quarta-feira. Além disso, o zagueiro encontrou rastreadores no veículo e, por isso, não se sente mais seguro na cidade.

O atleta ainda explicou que encontrou cinco rastreadores em seu carro em um intervalo de 30 dias. Ele está assustado e não se sente mais seguro.

“O que aconteceu esta noite é apenas a cereja do bolo. Em um mês, encontrei cinco rastreadores no carro. Saber que esses criminosos sabem onde moro não me traz tranquilidade. Infelizmente, em uma cidade tão linda, nunca mais me sentirei seguro. Eu sei que os bens materiais são secundários, mas saber que um estranho invadiu minha propriedade realmente me dá nojo”, desabafou Juan Jesus.

Juan, afinal, está no Napoli desde 2021. No entanto, perdeu espaço na equipe e não conseguiu se firmar. Nesta temporada, ele atuou em apenas duas partidas e marcou um gol.