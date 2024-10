Venezuela x Argentina: onde assistir, escalações e arbitragem

Venezuela e Argentina se enfrentam nesta quinta-feira (10), pela nona rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A partida será no Estádio Monumental de Maturín, na Venezuela, às 18h (de Brasília). Os donos da casa, na sexta posição com 10 pontos, querem surpreender os argentinos, que lideram, isoladamente, com 18 pontos.

Onde assistir

O SporTV transmite a partida.