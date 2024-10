Veja a numeração dos jogadores da Seleção para jogos das Eliminatórias

A CBF definiu a numeração das camisas dos jogadores da Seleção Brasileira para os próximos dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira (10), o Brasil visita o Chile, em Santiago, às 21h (de Brasília), pela nona rodada da competição.

Na próxima terça-feira (15) o rival será o Peru, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45 (de Brasília), pela 10ª rodada.

O meia Andreas Pereira, do Fulham-ING, assim, herdou, aliás, a camisa 7 de Vinícius Júnior. O atacante do Real Madrid-ESP foi cortado por causa de uma lesão no ombro. Rodrygo, parceiro de Vini no clube espanhol, se mantém com a 10, já que Neymar continua se recuperando de grave lesão no joelho que o tira dos gramados já há um ano.