Serna sofre lesão muscular, e Fluminense ganha mais um problema no Brasileirão

Atacante contunde o músculo posterior da coxa esquerda no confronto com o Cruzeiro, em mais uma 'dor de cabeça' para Mano

Em meio à Data Fifa, o Fluminense teve mais um problema em seu elenco. Trata-se de Kevin Serna, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda no final da partida contra o Cruzeiro, na última quinta-feira (3), pelo Brasileirão. O jogador, então, iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho.

Dessa forma, o atacante pode ficar de fora de boa parte da reta final, visto que a recuperação pode durar cerca de um mês a dois meses, segundo o portal “ge”. A competição nacional se encerra no dia 8 de dezembro, e restam dez partidas para que o Tricolor finalize a temporada e consiga permanecer na Série A.

Além do atacante, o Tricolor trabalha também na recuperação de outros quatro nomes do grupo. Um deles é Thiago Silva, que segue o cronograma de recuperação de uma contusão no calcanhar esquerdo, mas ainda não retornou às atividades no campo. Ele ficou de fora dos duelos com Atlético-GO e Cruzeiro, e o clube trabalha para tê-lo diante do Flamengo.