Santos vence o Olimpia e avança às quartas 100% na Libertadores feminina

O Santos venceu o Olimpia por 4 a 2, na noite desta quarta-feira (9), no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores Feminina. As Sereias da Vila já entraram em campo classificadas para as quartas de final, mas a vitória garantiu o primeiro lugar do Grupo B para o Peixe, com nove pontos. Além disso, a equipe terminou a primeira fase 100%, com a melhor campanha.

Os gols da virada foram de Carol Baiana, Ketlen, duas vezes, e Rafa Martins. Com isso, o time paulista não vai pegar o grande rival Corinthians no mata-mata, e o adversário será o Boca Juniors. A equipe argentina terminou em segundo lugar no Grupo A.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Virada das Sereias

As donas da casa levaram susto no início da partida, mas reverteram a situação e se saíram melhor no decorrer do jogo. As visitantes abriram o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo, com um belo chute de fora da área da volante Vanessa Arce. Mas aos 22, Carol Baiana deixou tudo igual para o Peixe. Para virar a partida, Ketlen apareceu livre na área aos 38, e completou para o fundo das redes de primeira, marcando mais um bonito gol no duelo.