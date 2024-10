Santos e Dodô estão perto de rescisão de contrato amigável

Após uma temporada sem entrar em campo no Santos, enfim o lateral-esquerdo Dodô deve rescindir com o clube. Afinal, as partes estão em negociação para que o contrato, que expira no fim de 2025, seja encerrado de forma amigável. O jogador não está nos planos de Fábio Carille e nem sequer jogou neste ano. Assim, ele vem treinando em horários diferentes dos demais jogadores no CT Rei Pelé.

Um acordo é esperado para os próximos dias. A rescisão, ao que tudo indica, tem tudo para ser boa para os dois lados. Afinal, o Peixe economizaria nos salários e teria espaço para trazer reforços para a posição na próxima temporada. O lateral-esquerdo, por sua vez, fica livre para acertar com qualquer clube em 2025.