Renato detona arbitragem após derrota do Grêmio: ‘Bagunça’

Após a derrota do Grêmio para o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira (9), o técnico Renato Gaúcho saiu na bronca com a arbitragem da partida. O principal lance que rendeu críticas por parte do comandante foi o gol anulado de Braithwaite que, para ele, não houve toque no braço.

“Foi um grande jogo, as duas equipes buscaram a vitória, criaram situações de gols. É que eu falo há dez anos: o VAR apita o jogo, cada pessoa que vai ao VAR tem uma regra. Eu vi o lance por vários ângulos, mas não vi a bola pegando no braço do Martin (Braithwaite) Mesmo que tivesse pego, ele correu, chutou, goleiro defendeu, eu não vejo a bola no braço dele. Aí entra o VAR. No jogo do Vasco, o Vegetti fez gol ajeitando com a mão. Aí eu pergunto: ‘qual a regra do futebol?’. Não vejo quem vai pro VAR fazer curso. Esse gol que foi anulado mostra o quanto o futebol brasileiro é bagunçado”, disparou Renato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A crítica do técnico gremista ainda se estendeu a outro lance: o pênalti em Hulk. Segundo o comandante, Jemerson apenas chutou o chão, mas Hulk, de acordo com ele, valorizou.