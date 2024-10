Red Bull Bragantino celebra Dia das Crianças com ações em matchday

Clube do interior faz a alegria dos mais novos com atividades no estádio, artes criadas a partir de desenhos infantis e doação de brinquedos

O Toro Loko Fun Park, ao lado do estádio, ofereceu muita diversão com brinquedos infláveis e atividades com monitores, horas antes do início do jogo, com entrada gratuita. O clube também incentivou a doação de brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social. O Massa Bruta instalou pontos de coleta na sede social, com distribuição de brindes para os doadores e impulsionamento de pontuação para os sócios-torcedores.

O Red Bull Bragantino aproveitou o último final de semana para celebrar o Dia das Crianças. Tradição nos jogos no estádio Nabi Abi Chedid, o Nabizão, o clube recebeu famílias inteiras para a partida contra o Palmeiras, no sábado, dia 5, válida pela 29ª rodada do Brasileirão, com programação especial para os pequenos torcedores, incluindo ação em parceria com a Fundação Abrinq.

A ação é em parceria com a Fundação Abrinq. No protocolo de entrada em campo da partida, os pequenos torcedores que acompanharam os jogadores do Red Bull Bragantino levaram brinquedos, depositados em uma caixa especial ao lado do campo logo após a execução do Hino Nacional para incentivar a campanha. Os atletas posaram, então, para fotos com uma faixa de conscientização do movimento.

Escalação com desenhos infantis faz sucesso nas redes sociais

O tradicional anúncio da escalação do time titular também foi em referência ao Dia das Crianças. Nas redes sociais, o clube postou a arte produzida a partir de desenhos dos jogadores feitos por crianças das turmas da 4ª série da Escola Viverde, de Bragança Paulista, que integra a rede de parceiros do programa de sócio-torcedor do clube. O conteúdo gerou, portanto, grande interação nas plataformas.